FRANCK, Jean-Paul



À sa résidence de Sainte-Thérèse, le 27 septembre 2021, à l'âge de 89 ans est décédé M. Jean-Paul Franck, époux de Mme Huguette Dubé.Précédé de sa fille feu Jacqueline (Guy), il laisse dans le deuil sa fille Monic (Pierre), ses 6 petits-enfants, Catherine, Guillaume, Mathieu, Marie-Claire, Stéphanie et Jean-François, plusieurs arrière-petits-enfants, son frère feu Léonard, son beau-frère Jean-Claude (Charline), ses belles-soeurs, Nicole (feu Roger) et Pauline (Marcel), son filleul Marco, neveux et nièces et autres parents et amis.Une célébration de sa vie aura lieu le dimanche 17 octobre à 14h en l'église Baptiste Évangélique " La Bible Parle " au 790, 18e Avenue, Laval, H7R 4P3.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Québécoise du cancer, une cause qui lui tenait à coeur.Il fut confié au complexe funéraire :