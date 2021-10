ROCHON, Yves



Le 2 octobre 2021 à Verdun, est décédé l'impétueux Yves, né le 21 juin 1947. Il était le fils de feu Raoul Rochon et de feu Blandine Fillion.Il laisse dans le deuil ses frères Marcel (Lucille), André (Julie), Jean (frère mineur), sa soeur Madeleine (Michel), feu sa soeur Rachelle (Michel), ainsi que de nombreux neveux, de nombreuses nièces dont il fut un généreux pourvoyeur de cadeaux.Les dernières années de sa vie ont été vécues dans la quiétude à la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix, ses derniers moments de vie ont été soutenues par la bienveillance professionnelle des intervenants en santé de l'Hôpital de Verdun et du Centre d'hébergement Réal Morel. Ses funérailles auront lieu plus tard aux St-Anges de Lachine.