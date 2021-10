LEDUC BRADLEY, Rollande



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 30 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, s'est éteint paisiblement Mme Rollande Leduc, épouse de feu M. Guy Bradley.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Clément Desrosiers), Fernand (Jeannine Boyer) et Sylvain (Céline Ménard), ses petits-enfants Chloé et Jean-François ainsi que ses neveux et nièces.Les funérailles auront lieu le samedi 16 octobre 2021 à 14h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation des cendres au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.www.mspvs.orgwww.maisonfuneraireroussin.com