Saison 2021-2022 du Canadien: 5 dates à encercler au calendrier

13 octobre | Maple Leafs de Toronto

C’est un classique, mais c’est contre les Maple Leafs à Toronto que le Canadien amorcera sa campagne. Les représentants de la Ville Reine auront assurément un air revanchard, eux qui ont été éliminés en sept parties par le CH au premier tour des séries de la dernière saison du circuit Bettman.

30 octobre | Kings de Los Angeles

Lors du troisième duel d’une série de quatre rencontres sur la côte Ouest américaine, le Tricolore affrontera les Kings à Los Angeles et un certain Phillip Danault. Le Québécois a quitté le CH en juillet, après avoir disputé près de six saisons avec le club. Il sera intéressant de voir si le joueur de centre aura le rôle offensif qu’il désirait obtenir en déménageant. Il sera par ailleurs de retour dans la métropole québécoise le 9 novembre.

7 décembre | Lightning de Tampa Bay

Nikita Kucherov et les champions en titre de la Coupe Stanley débarqueront en ville au début du mois de décembre. Il s’agira du premier affrontement entre les deux équipes depuis que les «Bolts» ont soulevé le précieux trophée en juillet dernier. Ce sera également le retour de Corey Perry à Montréal.

18 décembre | Bruins de Boston

Pour la première fois depuis le 26 novembre 2019, les Bruins de Boston seront de passage au Centre Bell. Parions que les amateurs n’auront pas oublié la haine qui existe entre ces deux grands rivaux, malgré une longue période de près de deux ans sans rendez-vous.

11 avril | Jets de Winnipeg

Parlant de haine, les partisans du Tricolore pourront jeter leur fiel sur Mark Scheifele vers la fin de la saison. Durant les dernières séries éliminatoires, le joueur de centre des Jets a violemment assommé Jake Evans, après que celui-ci eut inscrit un but dans un filet désert. Scheifele a d’ailleurs été suspendu pour son geste et sera par conséquent absent du premier match régulier des siens en 2021-2022.

Notre dossier complet sur le CH :

À voir aussi