ST-AMAND (POTVIN), Simone



À Ste-Thérèse, le 26 septembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Simone Potvin, épouse de feu M. Albert St-Amand.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Louise), André (Lucie) et Suzanne, ses petits-enfants, Ghislain, Sébastien, Pascale, Yannick, Julie et Josianne, ses treize arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2www.salonsfunerairesguay.comle dimanche 17 octobre de 13h00 à 17h00. Une cérémonie de sa vie aura lieu ce jour même à 16h30 à la chapelle du même endroit.