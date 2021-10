DENIS, Gisèle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gisèle Denis, survenu le 6 septembre 2021, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Louis Mathieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Catherine), François (Anne), Sylvie (Denis) et Louis (Line), ses petits-enfants Julie, Jean-François, Èvelyne, Joanie, Olivier, Geneviève, Vincent et Laurie, ses arrière-petits-enfants Léonie, Étienne et Zachary, sa soeur Yvette, son beau-frère Michel (Danielle), ses belles-soeurs, Monique (Jean) et Yolande, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 15 octobre 2021 de 18h à 22h ainsi que le samedi 16 octobre 2021 de 9h à 13h à la:En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes en alternance seront autorisées lors de la période de condoléances au salon.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à 13h en la chapelle de la résidence funéraire.Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce moment dans le confort de votre maison via la diffusion web ou en rediffusion par la suite via le lien suivant:En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes sera autorisé lors de la cérémonie à la chapelle.L'inhumation des cendres se fera le samedi 16 octobre 2021 à 15h30 au Cimetière Saint-Elzéar (rue Aimé-Séguin, Vimont, Laval).