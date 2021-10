ALLARD, Père Gilles, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À la Maison Basile-Moreau à Montréal, le 30 septembre 2021, est décédé à l'âge de 80 ans, père Gilles Allard.Il est né le 15 décembre 1940 à Montréal. Il était le fils de Lucien Allard et de Gilberte Moreau. Il a fait sa profession perpétuelle en 1965 et a été ordonné prêtre en 1966.Il a principalement exercé son ministère au Collège Notre-Dame à Montréal comme Animateur de pastorale et Aumônier, de 1967 à 2018. Durant cette période, il a parallèlement rempli divers mandats dans sa communauté religieuse. Père Allard a dédié sa vie au service d'une école, d'une jeunesse, d'un message Évangélique. Il a écouté, encouragé et soutenu les jeunes. Il les a guidés vers le partage et la compassion et a baptisé, accompagné à la confirmation et marié plusieurs. Il a consacré plusieurs centaines de fins de semaine et de vacances d'été à des camps de réflexion et de croissance pour ces jeunes. Ses jeux de peur furent mémorables. Il a inculqué, particulièrement aux joueurs de football, la combativité selon Saint-Paul. Il a incarné la douceur, la discrétion et la générosité et fait preuve d'affabilité, de respect et de disponibilité. Son sens de l'humour et son sourire communicatif ont contribué à en faire un religieux d'exception.Il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne et son frère Pierre, les membres de sa famille, ses nombreux amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Une messe commémorative sera célébrée le samedi 16 octobre 2021 à 11 h, à la paroisse Saint-Laurent, 805, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3X6.