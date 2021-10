DUSSEAULT BLEAU, Madeleine



7 novembre 1924 - 23 avril 2020À Montréal, le 23 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Madeleine Bleau Dusseault, épouse de feu Joseph Ovila Dusseault.Elle laisse dans le deuil les enfants de son mari Pierre, Annie et Daniel, leurs conjoints, leurs enfants et petits-enfants; ses belles-soeurs Blandine Dusseault et Denyse Bleau ainsi que les familles Dusseault, Bleau, Chênevert, Bellefleur, Faguy et Lebrun-Lamoureux.Nous célèbrerons les funérailles le samedi 16 octobre 2021 à 14h, en l'Église Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, 5333 ave Notre-Dame-de-Grâce. Dû aux mesures sanitaires, la cérémonie ne sera pas suivie d'une réception.