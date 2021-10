MASSE, Denis



À L'Assomption, le 25 septembre 2021, est décédé paisiblement, M. Denis Masse, fils de feu Emmanuel Masse et feu Jeannine L'Archevêque.Il laisse dans le deuil, son unique Princesse, sa fille Catherine (Sébastien), la mère de celle-ci, Annie Armstrong, pour qui il avait tant de respect et d'amour, sa soeur France (François), ses frères Roger (Linda), Robert (Danielle), Daniel, Serge et Réal, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 23 octobre 2021, à 10h, en l'église de L'Assomption. La cérémonie débutera à 11h.