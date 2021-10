ST-JEAN, Robert



Le 29 août 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement M. Robert St-Jean, époux de feu Mme Léona Bernard.Ingénieur de formation pour Hydro-Quebec, il a contribué à la mise en place de nombreux projets de barrages hydro-électriques et partagé son expertise dans plusieurs pays.Il laisse dans le deuil ses filles Élaine (Richard Gauthier), Danielle (Alain Jacob) et Dominique (Christian Salvas); ses petits-enfants, Korinne, Bruno, Éric, Simon, Laura et Véronique, ses arrière-petits-enfants Raphael et Mégan, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 17 octobre 2021, de 12h à 16h au complexe:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.