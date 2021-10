LAVALLÉE, Jean

À l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan, le 8 juin 2021, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Jean Lavallée, époux de madame Nicole Beaupré, fils de feu Albert Lavallée et de feu Gilberte Bourassa.Il demeurait à Terrebonne, autrefois du Lac-aux-Sables.L'ont précédé ses soeurs Lise Lavallée, Aline Lavallée et son frère Pierre Lavallée.Monsieur Lavallée laisse dans le deuil son épouse Nicole Beaupré et sa maman Lucienne Leduc, ses frères : Gaston Lavallée (Josylaine Denis), Yvan Lavallée (Sylvie Perron), Martial Lavallée (Louise Déziel), Serge Lavallée, Alain Lavallée (Denise Boivert), ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Guy Beaupré (Marjolaine Légaré), Pierre Beaupré (Danielle Vigneault), ses filleuls : Yves Beaupré (Lisa-Marie Thiffault), Stéphane Lavallée ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines des familles Lavallée, Beaupré et Bourassa. Il laisse aussi dans le deuil ses ami (e)s ainsi que sa famille syndicales de la FIPOE et de la FTQ construction.La famille accueillera parents et ami(e)s le vendredi 15 octobre 2021 à 10hà la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNE, QC, J6W 1K1Suivi d'une liturgie de la Parole en l'église Saint-Louis-de-France de Terrebonne à 14h30Ainsi que le samedi 23 octobre 2021 à 12h,) au:130,RUE PRINCIPALE, LAC-AUX-SABLES (QUÉBEC) G0X 1M0Suivi des funérailles à 14 h en l'église du Lac-aux-Sables. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Rémi du Lac-aux-SablesLa famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CLSC de Saint-Tite qui de près ou de loin ont pris soin de M. Lavallée dans les dernières années.Pour compenser l'envoi de fleurs, un don serait apprécié à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à Diabète Québec.https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/don-en-argent/M. Lavallée a été confié au :Renseignement : 418 289-2411 Courriel : stamandetfils@globetrotter.net