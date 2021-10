GEOFFROY, Jeannine



C'est après un court séjour à la résidence Saint-Jude que Jeannine Geoffroy est décédée de cause naturelle mercredi midi le 15 septembre 2021 à l'âge de 89 ans.Durant sa carrière d'enseignante Jeannine a toujours continué à se perfectionner cumulant divers diplômes qui l'on mener à être l'une des première femme détentrice d'un M.B.A. au Québec.La curiosité de Jeannine s'est aussi exprimée par sa passion des voyages, passion qui s'est d'abord manifesté à 19 ans, à une époque où peu de femmes osaient voyager seule, et qui l'a mené à parcourir tous les continents. Jusqu'à ses dernières heures certains de ses voyages, tel celui en Chine en 1978, sont restés gravés dans sa mémoire.Jeannine laisse dans le deuil son grand frère Marcel, sa jeune soeur Lise ainsi que plusieurs nièces et neveux.Après avoir visité tous les recoins de la planète il ne restait plus à Jeannine que le grand voyage qu'elle a entamé à sa mort. Joignez-vous donc à nous pour lui souhaiter le meilleur des voyages.Il n'y aura pas d'exposition toutefois une cérémonie se tiendra à 11h00, samedi le 6 novembre à l'Église de La Visitation au 1847 Boul. Gouin E à Montréal.