YANIRE, Mariette née Côté



De Repentigny, le 28 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Mariette Côté, époux de monsieur Jean Johnny Yanire.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Lisa) et Linda (Sylvain), ses petits-enfants: Mathieu (Michèle), Maude (Martin), Marie-Ève et Emmanuel, ses arrière-petits-enfants: Louis, Laurent et Léonie, ses frères et soeurs: Gisèle (feu Denis), Huguette (feu Réal), feu Pierrette (feu René), feu Gilles (Huguette), Lorraine (Michel) et Murielle (Gaétan), ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Thérèse (feu André), Albert (Micheline) et Mariette (feu Maurice), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 17 octobre 2021, de 14h à 17h au complexe funéraire:Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.