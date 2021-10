LUSSIER (née AUGER) Marcelle



De Mercier, le 1er octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Marcelle Lussier (née Auger), épouse de M. Philippe Lussier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Isabelle et Annick (Ken), ses petits-enfants Emma, Laurence et Alex, son frère et ses soeurs : Lise, Mariette, Daniel et Hélène, ses amis proche Rénald et Louise ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 16 octobre entre 9h30 et midi. Une cérémonie commémorative suivra en la chapelle du complexe en privé.En guise de témoignage, la famille vous invite à effectuer un don à la Société Alzheimer du Suroit.Les messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire.