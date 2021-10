TREMBLAY, Lyse

(née Blouin)



De Blainville, le 18 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lyse Blouin, épouse de feu Louis-Bernard Tremblay.Précédée par son fils feu Alain, elle laisse dans le deuil ses enfants, Claire (Normand) et Louis-Serge (Annie), ses 7 petits-enfants, Dominic, Caroline, Maryka, Guillaume, Audrey-Anne, Camille et Marie-Eve, ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 octobre de 10h à 14h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église Notre-Dame-de-L'Assomption à Blainville.Votre présence doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.