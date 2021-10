WATSON, Philippe



De Lacolle, le 27 septembre 2021, à l'âge de 89 ans est décédé M. Philippe Watson, conjoint de Mme Jacqueline Paul.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Steve Watson, ainsi que les enfants de sa conjointe Lisa et Sylvie Bleau (Hugo), ses petits-enfants feu Charlotte, Zachari (Myriam), Zoé (Jodan), ses arrière-petits-enfants Alexia, Emma-Rose, Émylia et Victhor, sa soeur Pauline (Camille), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :Heures des visites, le dimanche 17 octobre 2021, dès 13h suivi d'un moment de recueillement à 15h en la chapelle du salon.