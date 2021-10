LAMOUREUX, Normand



À Laval, le 3 juin 2021, est décédé Normand Lamoureux à l'âge de 66 ans.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Régent (Carole), Yves (Lynda) et Ginette (Raymond), plusieurs neveux et nièces.Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 15 octobre 2021 à l'église Ste-Rose-de-Lima, au 219 boulevard Ste-Rose à Laval.Au lieu de fleurs un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.