TANGUAY, Madeleine, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 30 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Soeur Madeleine Tanguay, en religion Soeur Thérèse-Myriam.Née à East Angus, elle était la fille de Roméo Tanguay et de Georgette Bernier et la soeur de Jean-Luc Tanguay décédé.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse, Myriam et son conjoint Dr Munir Habra, son frère Yves, des neveux et nièces, ainsi que toutes les personnes qui l'ont appréciée comme professeur de musique, directrice de l'École de musique Vincent d'Indy, Coordonnatrice du domaine de la Santé de la communauté et aide aux familles immigrantes du Quartier Côte-des-Neiges.L'urne contenant ses cendres sera exposée à 12h le 15 octobre à la86 rue St-Charles estLongueuil, QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire ce vendredi 15 octobre 2021 à 14h.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sont de rigueur.