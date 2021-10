LEMIEUX, Yvon



À Montréal, le jeudi 30 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 93 ans et 4 mois, Yvon Lemieux, époux de Mme Ginette Latour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Guy (Nancy), feu Maryline et Eric; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 17 octobre 2021 de 13h à 19h, suivi des funérailles au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.