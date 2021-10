BERBERI, Arthur



Le 1er octobre 2021 est décédé M. Arthur Berberi, à l'âge de 85 ans et 11 mois. Il était l'époux de feu Suzanne Tardif.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Sylvie), Anne (Michel) et Marie-Pierre, ses petits-enfants Marie-Ève, Amélie, Axelle, son arrière-petit-fils Arthur, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs; feu Georges (Micheline), feu Denise (Gilbert), Raymond (Ginette), Odette (Jean-Guy), Andrée (Nicol), Suzanne (Charles), feu Pierre (Frances), Julie (feu Charles), Marie (Raymond), feu Julienne (Raymond), sa cousine et complice Marguerite (feu Alphonse) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe :de 14h à 16h30 le samedi 23 octobre 2021. Une cérémonie aura lieu à 16h30 pour la famille.Pour ceux qui ne pourront être présents à la cérémonie, la famille vous invite à se joindre à elle virtuellement via le site internet :Dans le respect des directives de la Santé Publique, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est permise. Une rotation sera mise en place et sachez qu'il est possible de transmettre des messages de sympathie via le www.memoria.ca. Le port du masque est obligatoire.