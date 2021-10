CHARETTE, Jeanne



À Hudson, le 1er octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Jeanne Charette, épouse de feu Pierre Fournier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Christian) et Luc, ses petits-enfants Simon-Pierre et Sarah Enya, ses soeurs Jeanette et Rolande, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 12h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges serait apprécié en la mémoire de Jeanne Charette.