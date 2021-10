COLLETTE, Gaétan



À l'hôpital Pierre-Le-Gardeur, le 4 octobre 2021, est décédé Gaétan Collette. Né en 1952 à Sherbrooke, fils aîné de feu Marcel Collette et de feu Gilberte Langlois, il laisse dans le deuil sa compagne de vie de toujours Jeannine Carrier, les membres de sa famille, de même que parents et amis.En fonctions des règles sanitaires de 50 personnes maximum à la fois à l'intérieur, vous pourrez lui rendre hommage au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le samedi 16 octobre de 9h à 11h suivi d'une cérémonie laïque en la chapelle du complexe à 11h et de l'inhumation.En mémoire de Gaétan, un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer serait apprécié.Un merci bien senti est adressé au personnel soignant des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital.Il nous laisse dans une immense tristesse, mais son courage et sa résilience à travers d'immenses douleurs pourront tous nous inspirer dans notre parcours de vie.Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathies au