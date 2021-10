Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Festival du nouveau cinéma

La 50e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC) bat son plein à Montréal depuis mercredi et, comme l’an passé, il est possible de voir plusieurs films de la programmation en ligne, dans le confort de son salon. Si plusieurs titres attendus, comme Dune ou The Power of the Dog, sont exclusivement présentés en salle, la grande majorité des longs métrages sélectionnés en compétition internationale et nationale peuvent être visionnés sur la plateforme virtuelle du festival. La location d’un film coûte 10 $, mais plusieurs forfaits très avantageux sont offerts. Le 50e FNC se déroule jusqu’au 17 octobre.

► Où : nouveaucinema.ca

— Maxime Demers

La 5e de Chostakovitch

Le chef Rafael Payare a fait officiellement ses débuts avec l’Orchestre symphonique de Montréal le 14 septembre dernier.

Ce concert d’ouverture, où l’ensemble interprète la Cinquième Symphonie de Chostakovitch, La valse de Ravel, et la superbe et étonnante Kaléidoscope du compositeur québécois Pierre Mercure, est offert, jusqu’au 2 novembre, en webdiffusion.

Chostakovitch a écrit la Cinquième Symphonie après avoir subi les foudres de la presse officielle soviétique pour les musiques qu’il avait composées pour l’opéra Lady Macbeth. Le compositeur russe voulait se racheter avec cette œuvre de résilience. Le segment final, avec l’OSM et le chef vénézuélien, est spectaculaire et puissant.

► Où : osm.ca

— Yves Leclerc

Enrique et Ricky au Centre Bell

Il se sera écoulé pas moins de 19 mois avant qu’un concert ne soit à nouveau présenté au Centre Bell – le dernier était The Lumineers, le 6 mars 2020 ! Pour son grand retour, samedi soir, l’amphithéâtre montréalais accueillera le combo formé d’Enrique Iglesias et Ricky Martin. Jusqu’à tout récemment, le promoteur evenko songeait à devoir annuler ce concert, comme des dizaines d’autres lors des derniers mois. Mais les nouvelles mesures sanitaires du gouvernement, qui permettent des salles à pleine capacité avec des spectateurs masqués et pleinement vaccinés, ont changé la donne. Le spectacle de ce soir, avec deux des artistes latins les plus appréciés, risque d’être enflammé.

► Où : Au Centre Bell, samedi soir. evenko.ca

— Raphaël Gendron-Martin

Le jeu du calmar

Ils sont 456 hommes et femmes. Et, surtout, ils sont criblés de dettes. Voilà pourquoi ils acceptent de se prêter au « jeu du calmar », compétition sans merci faisant miroiter la somme de 38 millions de dollars au vainqueur.

Quelque part entre Battle Royale et Alice in Borderland, la série sud-coréenne qui fait présentement sensation sur Netflix mérite tous les éloges. Car il s’agit en fait d’une allégorie de la société capitaliste moderne aussi brutale et fascinante que tristement réaliste. On en ressort donc diverti, certes. Mais également profondément secoué.

► Où : Netflix

— Bruno Lapointe