LORRAIN, Michel



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Michel Lorrain, époux de feu Jacqueline Intrevado.Il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Sylvie), Josée, Ginette, Joanne (Paul), ses petits-enfants Marianne (Steve), Élodie (Paco), Christophe, Mélyssa (Ludger), Amélia, Anthony (Chantal) et Hugo (Rachel) ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450 359-0990, lesieuretfrere.comle vendredi 15 octobre 2021 de 16 h à 20 h. Les funérailles auront lieu le samedi 16 octobre 2021 à 11 h, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 6P6, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.