Basketball universitaire: visite américaine au PEPS

Le programme de basketball masculin du Rouge et Or n’a pas joué un match face à une autre université depuis février 2020. Un sacré bout de temps et c’est face à une formation NCAA que le Rouge et Or aura le privilège de se délier les jambes. Les Captains de Christopher Newport University seront en action au PEPS lundi à 15h.

«Je trouve que nous sommes privilégiés de pouvoir accueillir cette formation de division 3 dans les circonstances actuelles. On a besoin de jouer des parties significatives et de voir nos défauts comme formation. Ce n’est pas les cinq parties disputées face à des équipes collégiales qui ont solutionné ce problème», déclare le pilote lavallois Nathan Grant.

Il est plutôt difficile pour l’entraîneur-chef d’évaluer la force de cette université de 6000 étudiants située en Virginie. Il restait toutefois sur ses gardes face à son opposition.

«La pandémie a aussi eu des effets aux États-Unis. Ils ont seulement cinq joueurs qui sont de retour de leur dernière édition. J’en saurai plus après avoir observé la partie qu’ils vont disputer face à McGill. Je sais par contre qu’ils sont reconnus comme un très bon programme en division 3 de la NCAA. Je m’attends à une bonne opposition.»

Laval souhaite également se servir de ce match exhibition pour joueur leur style de basketball basé sur la vitesse et l’exécution. Les billets sont maintenant disponibles pour la rencontre.

Nouveau visage

Le Rouge et Or a également un alignement méconnaissable depuis son dernier match. Il y aura 8 nouveaux athlètes chez la formation masculine. Fort heureusement, le programme lavallois peut compter sur le retour du dynamique meneur Steeve Joseph et sur la présence du vétéran centre Marc-André Fortin.

La phase préparatoire de la troupe de Nathan Grant continuera la semaine prochaine lors du tournoi du Rouge et Or. L’Université Régina et la puissante Université Carleton seront en visite à Québec pour l’occasion.

