BORDELEAU, Réal



Le jeudi 30 septembre 2021, après une lutte courageuse contre le cancer, décédait paisiblement et entouré des siens, Réal Bordeleau. Il était l'époux de feu Lise Perron.Il laisse dans le deuil ses trois fils, Marc (Josianne Létourneau), Richard et Martin (Geneviève Brunelle) Bordeleau ainsi que son frère Réjean Bordeleau (Madeleine Morin), sa soeur Paulette Bell (Paul-Émile Bell), ses beaux-frères André et Réjean Perron, ses petits-enfants François-Maxime, Aurélie, Alexis, Florence et Guillaume Bordeleau ainsi que ses nombreux neveux et ses nombreuses nièces.La famille recevra parents et amis au complexe funéraire :jeudi le 14 octobre de 13h à 17h et de 18h à 21h, vendredi le 15 octobre de 9h à 10h30. Les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Maria-Goretti au 16228 Terr. Sainte-Maria-Goretti.