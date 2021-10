LAVOIE, Rosaire



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Rosaire Lavoie, survenu le 4 octobre 2021, à l'âge de 81 ans à l'Hôpital du Sacré-Coeur.Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Legault, ses enfants Guymond (Isabelle) et Guylaine (Georges), ses petits-enfants Andréanne (Françis), Laurence (David) et Étienne (Laurence), son arrière-petit-fils Alek, ses soeurs Claire (Marcel), Yolande et Clémence (Gilles), son frère Richard (Louise), belles-soeurs et beaux- frères, nièces et neveux, cousines et cousins, les enfants d'Isabelle Héroux ainsi que de nombreux amis et partenaires de golf.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 octobre 2021 de 10h00 à 12h00, de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que le samedi 16 octobre 2021 dès 9h00 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées, le samedi 16 octobre 2021 à 11h00 à la Paroisse Ste-Dorothée, et de là, au Cimetière Sainte-Dorothée.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en sa mémoire.