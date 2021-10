BEAUREGARD, Jeanne



À l'hôpital de Verdun, en soirée le mardi 5 octobre 2021 est décédée Mme Jeanne Beauregard à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint René Lanteigne, ses enfants Tania (Benoit), Jonathan, Véronique (Marc), ses petits-enfants Charles, Karlie et Frédérique, ses frères André et Guy (Chantale), sa soeur Cécile, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Au lieu de fleurs, on peut exprimer sa sympathie en faisant un don in memoriam à la Fondation Santé Urbaine