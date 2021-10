TÉTREAULT, Félix



De St-Patrice de Sherrington, le 2 octobre 2021 à l'âge de 96 ans est décédé monsieur Félix Tétreault, époux de feu Mme Yvette Cardinal.Il laisse dans le deuil ses filles Ghislaine et Lorraine (feu Gilles), ses petits-enfants Dominic (Tina), Patrice (Sophie), Sébastien (Annie), Valérie (Guillaume), Virginie (Jérôme) et Alexandre (Suzie), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine, son frère René (Louise), sa belle-soeur Laurence, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Un merci au CLSC de Saint-Rémi et tout spécialement à Samuel.La famille recevra les condoléances en l'église St-Patrice de Sherrington, le samedi 23 octobre 2021 dès 10h suivi des funérailles à 11h.