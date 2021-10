Collision avec une camionnette: une cycliste d’une soixantaine d’années tuée à Roxton

Une cycliste d’une soixantaine d’années a été tuée samedi midi lors d’une collision avec une camionnette à Roxton, en Montérégie.

La collision s’est produite vers 12 h 30 sur la route 139, non loin du chemin de la Grotte.

«La cycliste, qui portait un casque, a roulé dans un nid-de-poule et est tombée au sol, et au même moment une camionnette s’amenait et n’a pu l’éviter», a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le décès de la femme a été constaté sur place. Les policiers ont recouvert le corps de la victime alors qu’il continuait d’étudier la scène.

La route 139 a été fermée dans ce secteur.