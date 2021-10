COVID-19: des millions de doses de vaccin bientôt aux poubelles?

Des millions de doses de vaccins contre la COVID-19 qui se trouvent dans les provinces et dans la réserve centrale, gérée par Santé Canada, seront bientôt périmées.

Quelque 18 millions de doses de vaccin afficheraient une date d’expiration allant de la mi-janvier à mars 2022.

Ottawa souhaite minimiser le gaspillage de ces vaccins, mais leur avenir demeure toutefois incertain.

Même s’ils sont en voie d’être périmés, ces vaccins sont toutefois toujours efficaces, assure le Dr Hugues Loemba, médecin chercheur et virologue.

«La date de péremption est toujours un peu arbitraire. Donc, c'est une zone grise. Dès qu'on dépasse cette date, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien! Il y a encore un principe actif dedans», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

En attente pour les jeunes?

Afin de ne pas gaspiller ces doses, certains proposent d’approuver d’urgence la vaccination des 5-11 ans pour utiliser les vaccins avant leur expiration.

Une solution qui n’est pas envisageable, selon le Dr Loemba.

«Pour les 5 à 11 ans, c'est une autre formulation, le vaccin Pfizer-BioNTech. La dose n'est pas la même que pour les adultes. Ils prennent à peu près un tiers de la dose que les adultes prennent», soutient-il.

Afin d’éviter tout gaspillage, le virologue suggère plutôt de donner les doses au programme COVAX.

«À ce moment-là, s'il y a des doses qui restent, mieux vaut donner ça dans le programme COVAX pour la vaccination des autres pays. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vacciné un plus grand nombre de personnes dans le monde, on va toujours être hanté par la possibilité qu'il y ait un variant qui vienne ici au Canada», plaide-t-il.

Le Québec pourrait cependant éviter les pertes de doses en raison de l’approbation d’une troisième dose de vaccin pour les personnes immunosupprimées.

– D'après les informations de Camille Kasisi-Monet

