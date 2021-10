DEROO, Paul



À Pointe-Claire, le 30 septembre 2021, à l'âge de 93 ans est décédé paisiblement M. Paul Deroo de Ste-Anne-de-Bellevue, dans les bras de sa bien-aimée des 73 dernières années, Mme Yvonne Deroo (Tréhout). Il est parti rejoindre son fils Christian.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joëlle (Jean-Pierre), Colette (Serge), Jacky (Chantale), feu Christian (Natalie) et ses jumeaux Francine (Simon) et Francis (Diane), ses 6 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse et Renée (Michel), ainsi que tous ses neveux, nièces et nombreux amis.La famille recevra les condoléances au :22025 AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLEle samedi, 16 octobre 2021 de 10h00 à 11h00, suivi d'une cérémonie privée de 11h00 à 11h30.Vous pouvez laisser vos messages de sympathie au :permavita.com/site/PaulDeroo.htmlAu lieu de fleurs, des dons à Nova West Island seraient appréciés :