LADOUCEUR, Maurice



De St-Eustache, le samedi 2 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Maurice Ladouceur, époux de feu Mme Thérèse Carrières.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Lorraine), Normand et Sylvie (Sylvain), ses petits-enfants Julie (Patrick), Eric, Carolane et Cathy (Jérémie), ses arrière-petits-enfants Anne (Kevin) et William, ses frères Raymond (Floriane), André (Monique) et sa soeur Jeanne, ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances :146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEwww.salonsfunerairesguay.comle jeudi 14 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 15 octobre dès 10h. Les funérailles seront célébrées en l'église de St-Eustache le vendredi 15 octobre à 11h.Votre sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'ACV.