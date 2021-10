PIGEON FORGET, Aline



De Saint-Colomban, le 25 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Aline Forget Pigeon, épouse de feu Raymond Pigeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Eric), Hélène (Pierre), Michel (Denis) et Robert, ses petits-enfants Sébastien, Marilou, Myriam, Annick, Sarah et Magalie, son arrière-petite-fille Abigaëlle, son frère Yvon (Nicole), sa soeur Monique (Serge), sa belle-soeur Nicole ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 octobre 2021 à compter de 15h à l'église Saint-Colomban, 342 Montée de l'Église, Saint-Colomban, J5K 2H9. Les funérailles suivront à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à votre choix.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.com