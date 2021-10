MACDONALD, John Douglas



Le 4 octobre, à l'Institut de neurologie de Montréal est décédé Monsieur John Douglas Macdonald à l'âge de 83 ans, paisiblement avec son fils à ses côtés.Outre sa conjointe des 36 dernières années, Rhona Spanier, il laisse dans le deuil son fils Danny (Lyne), ses petits-enfants Élodie et Victor.Il laisse également son frère Dougie, ses deux soeurs Mary (Sheldon) et Laurie, ses neveux et sa nièce : Nancy, Shaun et Erick, ses beaux-enfants, Shari (Dave), Randi (Larry) et leurs enfants Ashley, Evan, Ryan et Aiden ainsi que cousin(e)s et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 22 octobre de 16h00 à 20h00 à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales ou un organisme de votre choix.