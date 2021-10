FRADETTE, Dr Clermont



Tu es parti dimanche le 22 mars 2020, nous laissant avec une immense tristesse. Toi qui étais un père et un homme bienveillant, veille sur nous. Ton souvenir restera dans nos coeurs.Il laisse dans le deuil ses filles Josée Fradette (Patrick Lelièvre) et Nancy Fradette (Pascal Gingras), ses petits-enfants Mylène et Félix Lelièvre, ses frères et soeurs, son ex-épouse Norma Blouin, d'autres membres de la famille, amis et collègues du milieu médical.La famile recevra parents et amis, le samedi 30 octobre de 14h à 17h, au :Une limite de 50 personnes permise et port du masque obligatoire.Une cérémonie aura lieu à 15h30 au complexe, en compagnie de la famille et des proches uniquement.