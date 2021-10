CÔTÉ, Suzanne



C'est avec tristesse que nous apprenons le décès le 2 octobre 2021, à Longueuil, de Suzanne Côté, née le 11 novembre 1935. Elle était l'épouse de feu Claude Lafortune.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Hélène Brodeur), Frédérique (Gérald Théorêt) et Nathalie, ses petits-enfants Guillaume (Élizabeth), Dominique (Sarah), Raphaëlle (Thierry), Catherine (Roy), Nicolas, Margot (Justin) et François (Mathilde) ainsi que ses deux arrière-petites-filles, Clara et Florence. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs et leurs conjoint(e)s : feu Albert (Lorette McCoullough), feu Louis (Margot Francoeur), Raymonde, feu Denise (Gabriel Royer), Jules (Carmen Métivier), Pierre, s.j., ainsi que 14 autres frères et soeurs prédécédé(e)s et leurs conjoint(e)s ; sa belle soeur Pauline Laporte (feu Yvon Lafortune) ; de nombreux neveux et nièces et ami(e)s.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 10 octobre de 14h à 17h, et le lendemain de 10h à 12h. Les funérailles auront lieu à la cocathédrale Saint-Antoine-de- Padoue le lundi 11 octobre à 14h.