ST-GERMAIN, Denis



De Saint-Mathias, le 22 septembre à l'âge de 69 ans s'est éteint M. Denis St-Germain.Il laisse dans le deuil son fils Simon, sa fille Claudine (leur conjoint(e), la mère de ses enfants Ginette, Jean-François; son beau-fils ainsi que ses petites-filles Selena et Mila, sa soeur Louise, son beau-frère Réal, son neveu Louis et plusieurs autres membres de sa famille, amis et anciens collègues de travail.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champagnat pour les bons soins prodigués à M. St-Germain.La famille recevra vos témoignages de sympathie le samedi 16 octobre à l'église de St-Mathias-sur-Richelieu à compter de 10h suivi des funérailles à 11h.Par la suite, une exposition aura lieu de 14h à 18h, au :