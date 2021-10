Les Braves égalisent la série à Milwaukee

Les artilleurs des Braves d’Atlanta ont connu une forte soirée au monticule pour permettre aux leurs un gain de 3 à 0 contre les Brewers de Milwaukee et ainsi égaliser leur série de premier tour dans Ligue nationale 1 à 1, samedi, au American Family Field.

Max Fried (1-0) a entamé la partie du côté des visiteurs et a pu inscrire le gain à son dossier. Pendant les six manches où il a œuvré, le partant a accordé trois frappes en lieux sûrs et retiré neuf joueurs sur des prises.

Sa relève a été assurée par Luke Jackson, Tyler Matzek et Will Smith, qui ont concédé un coup sûr chacun pour conserver le jeu blanc entamé par les efforts de Fried. Combinant leurs lancers, ils ont retiré cinq joueurs avec leurs bras. Smith a réalisé le sauvetage pour l’équipe victorieuse.

C’est en troisième manche que la troupe de Brian Snitker a connu son tour au bâton le plus productif. Freddie Freeman a d’abord cogné un simple dans le champ droit pour permettre à Jorge Soler de fouler la plaque. Freeman a ensuite lui-même complété son tour de terrain après que Ozzie Albies eut frappé un double.

En sixième manche, Austin Riley a expulsé une balle sous d’autres cieux pour compléter le pointage et clouer le cercueil de ses rivaux.

Chez les perdants, c’est Brandon Woodruff (0-1) qui a dû assumer le revers. Il a participé à six manches au monticule, accordant cinq frappes en lieux sûrs et concédant l’entièreté des points de ses adversaires. Il a aussi donné un but sur balles et un circuit, tout en passant sept joueurs dans la mitaine.

Les trois releveurs des Brewers ont réduit les dégâts de leurs rivaux au minimum, mais l’offensive n’a pas été en mesure de livrer la marchandise.

La série, diffusée sur les ondes de TVA Sports, sera transportée à Atlanta pour le troisième duel entre les deux formations, lundi.