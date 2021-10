Les entrepreneurs de l’industrie du mazout inquiets pour l’avenir

Photo Chantal Poirier La copropriétaire des Huiles Inter-Provinciales, Manon Levasseur, avec son fils Yves Boisvert et les deux fils de celui-ci, Félix et Jérémy, 12 et 10 ans, prêts à prendre la relève. La femme d’affaires reste dubitative devant le projet de règlement de Québec.