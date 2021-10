Les olympiens de retour à la maison

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la présidente du Conseil du sport de Montréal, Danièle Sauvageau, ont accueilli les athlètes et entraîneurs et entraîneuses de Montréal à la suite de leur participation aux Jeux de Tokyo 2020.

Photo Pierre-Paul Poulin

La mairesse Valérie Plante et Danièle Sauvageau, présidente du Conseil du sport de Montréal entourent Allison Levine, athlète paralympienne en boccia.

Photo Pierre-Paul Poulin

Katerine Savard, natation, est en compagnie de Guillaume Boivin, cyclisme sur route, et de Laurence Vincent Lapointe, canoë, médaillée d’argent et de bronze.

Photo Pierre-Paul Poulin

La médaillée de bronze en judo, Catherine Beauchemin-Pinard est en compagnie de Gabriella Page, escrime.

Photo Pierre-Paul Poulin

Sandra Sassine, du Comité olympique canadien, est entourée de Joëlle Békhazi, water-polo, et de René Cournoyer, gymnastique.

Photo Pierre-Paul Poulin

Sur cette photo, on aperçoit Mary-Sophie Harvey, natation, Maximilien Van Haaster, escrime, et Amélie Kretz, triathlon.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le boccia était bien représenté à Tokyo par les athlètes paralympiques Iulian Ciobanu et Danik Allard.

Photo Pierre-Paul Poulin

Alex Cai, escrime, est en compagnie des athlètes en plongeon, Caeli McKay et Vincent Riendeau.