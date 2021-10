Mineur recherché après avoir déjoué deux policières

Un jeune de 17 ans est recherché par la police de Montréal après avoir réussi à fuir, jeudi dernier, au moment où deux agentes tentaient de le menotter.

Une vidéo de cette arrestation est devenue virale ce week-end sur les réseaux sociaux. On y aperçoit deux agentes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui tentent de menotter sans succès un adolescent.

Captures d'écran / Instagram

«Il a été interpellé plus tôt jeudi durant un autre événement. Il a donné un faux nom aux policiers. Plus tard, les policiers l’ont localisé à nouveau et arrêté pour entrave au niveau du Code criminel. C’est dans ce contexte que la vidéo se déroule», confirme Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM.

EN CAVALE

Dans la séquence, les deux agentes tentent de menotter l’ado près de leur véhicule. Le jeune commence alors à être agressif verbalement et physiquement, selon M. Bergeron.

«À ce moment-là, tout dégénère. Il a pris la fuite et les policières ont échappé leurs menottes parce que ça brasse pas mal. Le jeune a pris la fuite et nous ne l'avons toujours pas retrouvé, mentionne-t-il. [...] Et non, les menottes n’ont pas été retrouvées aussi par la suite.»

Selon le SPVM, le jeune de 17 ans pourrait faire face à plusieurs chefs d’accusation qui seront validés par le procureur. L’individu est aussi connu des corps policiers. La vidéo de l’altercation entre lui et les policières sera déposée comme preuve devant le tribunal.

