Poursuite sur plusieurs kilomètres dans Lanaudière et des autopatrouilles endommagées

Une Ontarienne de 32 ans a donné du fil à retordre aux policiers de la Sûreté du Québec (SQ) dans la région de Lanaudière après avoir percuté plusieurs autopatrouilles et s’être engagée dans une poursuite entre Joliette et Rawdon, tôt samedi matin.

Vers 4 h, les policiers ont été appelés après que cette femme, qui semblait désorientée, eut cogné à la porte d’un domicile avant de repartir au volant de sa voiture. Les policiers l’ont repérée sur le boulevard Firestone, à Joliette, alors qu’elle roulait en sens inverse.

Elle a alors percuté l’autopatrouille qui lui signifiait de s’immobiliser à l’aide de gyrophares. Une poursuite de plusieurs kilomètres s’en est suivi, entre Joliette et Rawdon, en passant par Saint-Lin–Laurentides.

En tout, trois autopatrouilles ont été endommagées, notamment au niveau des pare-chocs arrière, les policiers ayant tenté d’arrêter la course folle en se plaçant devant la voiture de la fuyarde.

C’est un tapis à clou installé sur la route 125 à Rawdon, non loin de l’intersection avec le chemin Vincent-Massey, qui a permis de mettre fin à la poursuite. «Le véhicule a terminé sur les jantes de roues et s’est immobilisé de lui-même», a raconté à l’Agence QMI la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ.

Plusieurs accusations

La femme, qui n’avait pas de blessures apparentes, a été arrêtée et on a recommandé sa détention afin d’éviter qu’elle ne puisse quitter la province. Elle devait comparaître par visioconférence ce samedi. Elle pourrait être accusée notamment d’avoir fui les policiers, de conduite dangereuse et d’agression armée à l’aide de son véhicule.

La conduite avec les facultés affaiblies n’est pas en cause dans cette histoire. Il s’agirait vraisemblablement de problèmes liés à la santé mentale.

Quant aux policiers impliqués dans cette histoire, certains ont subi des courbatures.

