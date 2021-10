Préparez ce rôti de veau farci d’un mélange de chapelure, de parmesan, de persil et d’ail et servez le tout avec des carottes et des morceaux de jambon cuits au four. C’est le repas parfait pour vous inspirer et mettre du nouveau dans votre menu. À vos fourchettes !

Portions : 4 | Préparation : 60 minutes

INGRÉDIENTS

1 rôti de veau de 1 kg, sans os

85 ml (1/3 tasse) de chapelure

85 ml (1/3 tasse) de parmesan

1 bouquet de persil, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

45 ml (3 c. à soupe) de beurre fondu

700 g (1,5 lb) de carottes, taillées en 2, puis coupées en tronçons

3 échalotes françaises, émincées

2 tranches de jambon Forêt noire, hachées

125 ml (1/2 tasse) de vin blanc sec

Sel et poivre

PRÉPARATION

Chauffer le four à 350 °F (180 °C). Dans un bol, mélanger la chapelure avec le parmesan, les 3/4 du persil, l’ail et 15 ml de beurre. Assaisonner. Ouvrir le rôti de veau en porte-feuille et étendre la farce à l’intérieur. Le refermer et le ficeler. Déposer les carottes dans un plat de cuisson avec les échalotes, le jambon haché et le reste du persil. Mélanger et arroser du reste de beurre fondu. Saler et poivrer. Poser le rôti sur les carottes et enfourner 20 minutes. Retourner le rôti, verser le vin dans le plat et poursuivre la cuisson 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que la température interne soit à 160 °F (71 °C).