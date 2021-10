Un joyau familial à Paso Robles

Située de façon idéale entre San Francisco et Los Angeles, la région de Paso Robles produit parmi les meilleurs vins de la Californie. Et la famille Austin Hope, à qui l’on doit la célèbre cuvée Liberty School, n’est pas étrangère à ce succès.

Tout débute en 1978 lorsque Austin Hope, troisième génération d’agriculteurs, déménage avec sa famille à Paso Robles, région dont le nom se traduit littéralement par « la passe des chênes ». D’entrée de jeu, la famille se rend compte que le climat se prête mieux à la culture de la vigne qu’à celui de la pomme. En effet, l’amplitude thermique, c’est-à-dire la différence de température entre le jour et la nuit, est idéale et permet d’obtenir des raisins à parfaite maturité.

Austin Hope

À cette époque, Austin Hope n’est qu’un gamin qui s’amuse à courir entre les vignes, mais il va rapidement tomber en amour avec le vignoble familial et entreprendre une relation qui durera toute sa vie. Après des études universitaires portant sur la production fruitière, il prend une décision capitale: le domaine familial va concentrer ses efforts uniquement sur le vin.

Dans la foulée, il lance Treana, sa première marque et, avec elle, l’objectif de définir le standard de qualité du cabernet sauvignon à Paso Robles. Aujourd’hui, Austin Hope est toujours vigneron pour la famille Hope en plus de veiller à la destinée de cinq grandes marques: Treana, Liberty School, Troublemaker, Quest et AUSTIN.

Il habite toujours au domaine familial avec sa femme, Céleste. C’est d’ailleurs avec une fierté nullement dissimulée qu’il parle de son vignoble. Celui-ci est mené avec beaucoup d’égards pour l’environnement. L’idée, c’est de s’assurer de préserver l’équilibre de l’écosystème du vignoble.

Ça passe évidemment par une attention quant à la viticulture, mais aussi aux conditions de travail offertes. Tous les achats de raisins aux fermes – plus d’une soixantaine – qui collaborent à la production des vins du domaine doivent impérativement respecter un cahier de charges précis.

Cette démarche, qu’on pourrait résumer en trois mots, – Population, Planète, Prospérité – permet de faire en sorte que tous les vins produits par la famille Austin Hope s’inscrivent dans une recherche de qualité, d’harmonie et d’authenticité qui font la réputation d’Austin Hope.

Après toutes ces années, l’objectif des vins demeure le même: produire des cabernets-sauvignons et des chardonnays de haut niveau qui font ressortir la qualité extraordinaire de la région de Paso Robles. Ce n’est d’ailleurs pas sans hasard que le Wine Enthusiast, la célèbre revue américaine du vin, a décerné à Austin Hope les plus hautes notes pour les vins de la région de Paso Robles.

Réagissant à ce grand honneur, Austin Hope a laissé entendre: « Les vins Austin Hope ont été le voyage d’une vie, celui de pouvoir élever le cabernet-sauvignon au plus haut niveau de qualité et le millésime 2015 qui a obtenu les plus hautes notes pour un vin de Paso Robles vient confirmer la qualité intrinsèque de ce que nous avons cherché à faire. C’est d’autant plus vrai que les vins ont gagné le cœur des amateurs».

Il ne vous reste qu’à les découvrir!