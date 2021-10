Chantier du REM: les commerçants du centre-ville exaspérés

Le chantier de construction pour une station du Réseau express métropolitain (REM) au centre-ville de Montréal suscite l’exaspération des commerçants qui ont vu leur chiffre d’affaires être affecté.

C’est particulièrement l’apparence du chantier qui est mise en cause parce que les murets de béton sont couverts de graffitis et le chantier est à découvert puisqu’il n’y a pu de bannières pour le cacher. Elles ont dû être retirées à cause du vandalisme.

«C'est littéralement une verrue sur l'expérience client au centre-ville. C'est presque quotidien, les plaintes qui rentrent dans notre bureau en lien avec le chantier du REM», s’indigne Glenn Castanheira, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal.

Le problème, selon M. Castanheira, c’est que les communications sont difficiles avec les responsables de chantiers.

Aussi, la SDC s'explique mal pourquoi le REM n'a pas fait une oeuvre d'art publique, comme pour sa station de Ville Mont-Royal.

«Qu'ils fassent ce qu'ils ont fait à Ville Mont-Royal. Mais ici, où le pied carré commercial est littéralement le plus cher au Québec, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'ils investissent un tout petit peu pour habiller leurs chantiers», dit-il.

Les pertes financières sont catastrophiques pour certains commerçants, dont le propriétaire du Sports Experts sur Sainte-Catherine, qui a vu son chiffre d'affaires diminuer de 30% en raison du chantier.

«Quand on s'installe au milieu d'un centre-ville, que ce soit Paris ou Montréal, il faut tenir compte de notre environnement et il faut aider les gens autour de nous, et pas juste faire notre chantier et s'en sacrer comme de l'an 1940», déplore Paul-André Goulet.

Marie-Michelle Harvey, une employée de la boutique Aveda, aussi située sur Sainte-Catherine, constate la même chose.

«C'est sûr que personne n'est capable de stationner, premièrement. Donc, on a au moins 50% moins de clientèle, je dirais, juste à cause de ça. N'importe quoi qu'ils peuvent faire pour améliorer à ce point-là, ce sera bien», pense-t-elle.

Visions différentes

De leur côté, les principaux partis municipaux ont une vision différente du dossier.

«On a besoin d'avoir [des gens] qui ne sont pas juste là quelque mois avant la campagne électorale et qui n'étaient pas là pendant 3 ans et demi sur le terrain, qui devraient travailler avec les gens, en collaboration avec les gens et s'assurer qu'on puisse répondre à leurs besoins», estime le candidat à la mairie, Denis Coderre.

«On s'attend à ce qu'évidemment ces partenaires-là aient des exigences assez importantes au niveau de la qualité de leurs chantiers», soutient Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif.

Pour sa part, le REM dit être conscient des difficultés des commerçants et affirme être en réflexion pour habiller son chantier de façon permanente.

Les commerçants du centre-ville espèrent un changement rapide. Il en va de leur survie de certains.

