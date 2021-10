Santé mentale: Denis Coderre promet des mesures pour soutenir les employés

Le chef d’Ensemble Montréal s’est engagé dimanche à bonifier les mesures de soutien en santé mentale pour les employés de la Ville.

Denis Coderre a profité d’une visite à la Fondation Douglas en cette Journée mondiale de la santé mentale pour dévoiler cette nouvelle promesse en marge des élections municipales.

«La santé mentale de nos employés sera prioritaire. Plusieurs recherches ont démontré que le télétravail pèse lourd sur le bien-être psychologique des citoyens. Les limites entre la vie professionnelle et privée sont de plus en plus floues, les attentes et la pression se sont exacerbées. La Ville de Montréal a le devoir d’être exemplaire dans sa culture organisationnelle et notre administration y sera très sensible», a déclaré M. Coderre par voie de communiqué.

L’ancien maire de la métropole a ainsi proposé une politique de télétravail qui prévoira le droit à la déconnexion.

«La pandémie de la COVID-19 aura eu l’avantage de nous amener collectivement à nous demander comment on se sent et à briser plusieurs tabous», a ajouté M. Coderre.

Une étude de la Direction régionale de santé publique de Montréal réalisée en février dernier avait indiqué que la santé mentale des Montréalais se portait moins bien que celle des autres Québécois, même si elle se stabilisait.

Rappelons que plusieurs ressources sont disponibles pour les personnes qui se sentent en détresse, comme le 811.

