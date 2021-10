Trois tournages cette année: Léokim Beaumier-Lépine se fait un nom

Léokim Beaumier-Lépine n’est pas prêt d’oublier 2021. L’adolescent, qui a fêté ses 15 ans en mai dernier, connaît les moments les plus prolifiques de sa jeune carrière devant les caméras.

Depuis la mi-septembre, il foule le plateau de la série de fiction Le Pacte, qui sera dévoilée à l’hiver 2022 par Télé-Québec. Il donne vie à Arnaud, un garçon facile à aimer, assure-t-il, mais qui doit composer avec son lot d’ennuis.

« C’est un petit gars très réservé. Il va avoir tendance à faire des crises de panique, des fois. Il est un peu timide ; il a de la facilité à s’exprimer avec ses parents, mais il a beaucoup plus de difficulté avec d’autres gens. Il a un passé difficile. »

En compagnie de ses deux amis, Arnaud n’aura d’autre choix que de protéger de sombres secrets afin d’éviter qu’ils se retrouvent sur une populaire plateforme numérique.

« Ce qui est intéressant, c’est qu’il garde un secret, détaille Léokim Beaumier-Lacroix. Ce secret-là venait me chercher ; il jouait dans une réalité que j’avais vécue quand j’étais plus petit. Ça m’a vraiment attiré vers ce personnage. »

Son jeu se peaufine

Le comédien est bien conscient du privilège qu’il a de côtoyer des acteurs de renom grâce à cette production. Au sein de la solide distribution, Alexandre Goyette incarne son père et Fanny Mallette prête ses traits à sa mère alors que Debbie Lynch-White se transforme en directrice d’école.

Sans surprise, l’adolescent dit apprendre tous les jours sur le plateau.

« Hier, toute la journée, on a fait 12 scènes, Fanny et moi. C’était concentré, mais c’est tellement facile de jouer avec quelqu’un qui a de l’expérience. Vu qu’elle m’englobe dans sa facilité, c’est comme si tout devenait plus facile. Tout est mieux. »

Il y a quelques mois, les choses ont véritablement commencé à se placer pour Léokim Beaumier-Lépine.

Sa confiance en ses habiletés provient du rôle principal du court-métrage L’invincible qu’il a défendu sous les ordres de Vincent René-Lortie.

« Quand j’ai fait l’audition, il y a quelque chose qui a débloqué dans mon jeu [...] Ils m’ont trouvé un petit truc et après, ils m’ont donné beaucoup de notes de jeu. J’ai bonifié mon jeu. »

Rapidement, il a pu tester à nouveau ses récentes habiletés, prenant part au tournage de l’aventure jeunesse et équestre Les Cavaliers, principalement écrite par Stéphanie Lapointe. Il est devenu Sam, ami d’enfance de Charlie (Rosalie Pépin), une fille qui l’intrigue beaucoup.

On pourra aussi voir le résultat à l’hiver 2022 grâce à UnisTV et, plus tard, au Club illico.

Inspiré par Pier-Luc Funk

Poursuivant ses études à l’école secondaire tout en développant sa carrière de comédien, Léokim Beaumier-Lacroix n’a aucune hésitation quant à l’artiste qu’il admire et idolâtre. Son nom : Pier-Luc Funk.

« Il m’inspire vraiment beaucoup. En ce moment, j’ai le même tuteur qu’il avait quand il était sur Tactik. Il a un TDAH et moi aussi. Je me dis que s’il a réussi, moi aussi je peux réussir. Son humour et sa gestuelle sont tellement ingénieux. Je trouve ça beau. »