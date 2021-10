Une amende de 60 000 $ pour avoir nourri des ours

Une femme de Whistler, en Colombie-Britannique, croyait bien faire en nourrissant des ours. Elle a toutefois a appris à ses dépens, et à ceux des animaux, que c’était une mauvaise idée. Le mois dernier, une juge l’a condamnée à payer une amende de 60 000 dollars, rapporte Global News.

Au cours de l’été 2018, Zuzana Stevikova adistribué de la nourriture de façon hebdomadaire à quelques ours des environs.

Or, cette habitude a fait en sorte que certains de ses mammifères ont développé une accoutumance à la nourriture humaine. Une maman ourse et ses deux oursons ont d’ailleurs dû être abattus par les agents de la faune.

Selon certains témoins, jusqu’à cinq bêtes auraient été aperçues en même temps sur le terrain de la dame.

Cette dernière achetait chaque semaine une quantité imposante de nourriture, dont 10 caisses de pommes, 50 livres de carottes et de poires ainsi que plusieurs douzaines d’œufs.

Zuzana Stevikova trouvait les ours maigres et se souciait de leur sort. La résidente de la Colombie-Britannique est d'ailleurs végétalienne en raison de son amour des animaux. Depuis 2015, elle a donné près de 20 000 dollars à divers refuges et organismes œuvrant pour le bien-être des animaux.

Malgré toutes les bonnes intentions de l’accusée, la juge a rappelé que ses motivations n’excusaient pas son geste, rappelant que les consignes de sécurité liées aux ours étaient largement publicisées dans la région.

«Il y a eu des répercussions directes sur la faune, puisque son geste a causé la mort d’une femelle et ses deux enfants», a expliqué la juge.