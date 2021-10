Une saison exceptionnelle pour l’observation des baleines

Toute la saison, les touristes en ont eu plein les yeux et il n'est pas trop tard pour observer les baleines dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

C’est du jamais vu, les mammifères marins sont beaucoup plus nombreux à l'habitude.

«Ça fait 35 ans que je suis dans le secteur, on n'a jamais vu ça, s’exclame Patrice Corbeil, directeur général du Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM). Il y a beaucoup, beaucoup de rorquals à bosse, qui est une baleine très acrobatique, qui montre la queue lorsqu'elle plonge; parfois elle peut sauter en dehors de l'eau.»

On note également la présence d’une soixantaine de rorquals communs, la deuxième plus grosse baleine du monde, et environ cinq fois plus de baleines à bosse.

La grande question: pourquoi en si grand nombre cette année?

«La raison évidente pourquoi les animaux viennent ici, ils viennent manger. Alors, on se pose plein de questions. Est-ce qu'il y a moins de nourriture à d'autres endroits? Pourquoi viennent-elles ici?», mentionne M. Corbeil.

«Il y a plusieurs rorquals qu'on connaît, qui sont identifiés. Parfois elles sont dans le secteur de Gaspé ou de Mingan, et là, on retrouve toutes ces baleines-là dans le secteur ici. Pourquoi elles n'ont pas été manger dans d'autres secteurs où on sait qu'il y a de la nourriture? Il faudrait continuer les recherches pour le savoir», ajoute-t-il.

Chose certaine, le spectacle est éblouissant. Dans les circonstances, Croisières AML a décidé de prolonger sa saison d'observation.

«Lorsqu'on termine notre saison d'observation avec les navires, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de baleines, c'est parce qu'il n'y a plus de touristes. Mais cette année, je vous dirais que c'est exceptionnel parce qu'il y a encore plus de baleines qu'habituellement à la même date», explique Lucie Charland, directrice générale adjointe de l’entreprise.

Mme Charland indique que la saison, qui devait prendre fin le 11 octobre, sera prolongée jusqu’au 24 octobre.